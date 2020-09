Lutter efficacement contre le changement climatique et la pollution ​de l’air. C’est l’objectif de l’ordonnance signée ce mercredi par le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom, interdisant à compter de 2035 la vente de voitures neuves équipées d’un moteur diesel ou à essence dans l’Etat.

Record heatwaves. Record wildfires.



Climate change is real. The time for action is now.



By 2035 every new car sold in CA will be an emission free vehicle. https://t.co/RPWOKWn1bJ