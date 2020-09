Le navire humanitaire « Alan Kurdi » le 19 septembre 2020 au large du port de Marseille. — Joris GRAHL / sea-eye.org / AFP

Après avoir un temps fait route vers Marseille, en France, le navire humanitaire Alan Kurdi, et les 125 migrants rescapés à son bord, a accosté ce jeudi dans le port italien d’Arbatax en Sardaigne, a annoncé l’ONG Sea-Eye.

« L’Alan Kurdi a atteint le port d’Arbatax et a reçu l’instruction des autorités portuaires de jeter l’ancre et d’attendre de plus amples instructions », indique l’ONG qui affrète le bateau dans un communiqué de presse.

Arbatax, un « port sûr » ?

Sea-Eye a toutefois précisé ne pas savoir si Arbatax serait un « port sûr », c’est-à-dire si les personnes rescapées, parmi lesquelles se trouvent des enfants, pourraient débarquer. Auparavant, l’ONG basée à Ratisbonne, en Bavière (Allemagne), avait indiqué avoir été contactée par les autorités italiennes « mercredi à minuit pour discuter au bout de cinq jours (!) de la suite de la coordination et pour proposer au bateau une protection contre les intempéries à Arbatax ».

La France avait demandé mercredi à l’Italie de laisser accoster l’Alan Kurdi qui a secouru samedi 133 personnes en Méditerranée, alors qu’il faisait route vers le port français de Marseille (sud) faute d’avoir pu débarquer sur les côtes italiennes. Huit personnes, dont un bébé de cinq mois, avaient toutefois été évacuées par les gardes-côtes italiens.

Marseille prête à accueillir « sans condition » le bateau

Plus de 50 mineurs se trouvent encore à bord du bateau, dont beaucoup sont des jeunes non accompagnés, selon Sea-Eye. De jeunes enfants se trouvent aussi sur le navire. Le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal avait indiqué mercredi que le bateau de Sea-Eye devait « être accueilli dans le port sûr le plus proche », la France déclinant ainsi implicitement toute possibilité de laisser accoster le navire à Marseille.

Le principe du débarquement de rescapés dans le « port sûr » le plus proche, inscrit dans le droit maritime international, revient en général à confier, lors d’opérations de sauvetage en Méditerranée centrale, ce premier accueil à l’Italie ou à Malte. De son côté, la ville de Marseille s’était dite prête à accueillir « sans condition » le bateau, même si la France a toujours refusé une telle option.