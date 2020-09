Afin de relancer les vols internationaux pendant cette période de crise sanitaire, l’Association internationale du transport aérien (IATA) souhaite que l’ensemble des passagers qui doivent prendre l’avion soient testés au départ, rapporte le site d’information spécialisé Air Cosmos. Selon l’organisme, ces précautions permettraient notamment de mettre fin aux quarantaines imposées par certains pays lors de l’arrivée sur le territoire.

IATA is calling for the development & deployment of #COVID19 testing for all air passengers before departure in order to safely re-establish global air connectivity.



Read more 👉 https://t.co/Air0MU9lU7