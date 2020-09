C’était une décision particulièrement attendue. Un ex-policier américain a été inculpé par un grand jury, mercredi, pour « mise en danger de la vie d’autrui » dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte après la mort Breonna Taylor, une jeune infirmière afro-américaine abattue chez elle au printemps dernier lors d’une intervention controversée des forces de l’ordre. Passible de 1 à 5 ans de prison, cette charge qui vise Brett Hankison n’est toutesfois pas directement liée à la mort de Breonna Taylor : le policier a été inculpé pour avoir tiré sur l’appartement de voisins. Aucune charge n’a été retenue contre les deux autres policiers.

« Trois charges de mise en danger de la vie d’autrui au 1er degré pour des balles tiré sur d’autres appartements mais RIEN pour le meurtre de Breonna Taylor. C’est honteux et scandaleux », a réagi l’avocat de la famille, Ben Crump.

Jefferson County Grand Jury indicts former ofc. Brett Hankison with 3 counts of Wanton Endangerment in 1st Degree for bullets that went into other apartments but NOTHING for the murder of Breonna Taylor. This is outrageous and offensive! pic.twitter.com/EarmBAhhuf