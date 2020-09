Le président américain Donald Trump a indiqué mardi qu’il annoncerait samedi, depuis la Maison Blanche, le nom d’une nouvelle juge pour succéder à Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême.

Donald Trump a indiqué lundi soir qu’il envisageait cinq magistrates présélectionnées en vue de remplacer Ruth Bader Ginsburg, la doyenne progressiste et féministe de la Cour décédée vendredi à 87 ans des suites d’un cancer.

Parmi les favorites figurent, en tête, Amy Coney Barrett, une catholique de 48 ans, ainsi qu’une magistrate d’origine cubaine née en Floride, Barbara Lagoa, 52 ans. Elle a un profil typique de Miami : née en Floride de parents ayant fui le régime communiste de Fidel Castro, elle a grandi dans une famille bilingue et conservatrice. A 52 ans, cela pourrait l’aider à entrer à la Cour suprême des Etats-Unis. Cette dernière est « excellente, elle est hispanique, c’est une femme formidable », a-t-il déclaré sur Fox News. « Nous aimons la Floride », a-t-il ajouté à propos de cet Etat qui devrait jouer un rôle-clé dans le résultat de la présidentielle.

« J’annoncerai ma candidate pour la Cour suprême samedi, à la Maison Blanche ! L’heure exacte reste à déterminer », a tweeté le milliardaire républicain.

I will be announcing my Supreme Court Nominee on Saturday, at the White House! Exact time TBA.