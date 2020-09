Un contrôle de police à la frontière franco-belge. — M.Libert / 20 Minutes

Ils avancent, puis ils reculent. Le ministère des Affaires étrangères de Belgique est revenu, lundi, sur l’interdiction faite à ses ressortissants de se rendre dans des zones classées rouges en raison de l’épidémie de coronavirus. L’absence de nos voisins dans le Nord-Pas-de-Calais n’aura donc duré qu’une semaine.

Les Belges désirant profiter soit des commerces, soit de la beauté des paysages du Nord-Pas-de-Calais pourront de nouveau traverser la frontière à partir de vendredi. Les deux départements français sont pourtant toujours classés parmi les zones de circulation actives du coronavirus, et cela ne changera pas en quatre jours. Le gouvernement belge a tout simplement levé l’interdiction de voyager dans les zones rouges pour des motifs non essentiels qui concernait ses ressortissants depuis la semaine dernière. « Nous étions jusqu’ici le seul pays européen à interdire et non à déconseiller les voyages en zones rouges », a reconnu le Ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin.

Rien ne change pour les frontaliers

Du coup, il n’est donc plus interdit, mais « strictement déconseillé » pour un habitant de Mouscron d’aller boire un coup à Lille. Les modalités précises ne sont pas encore définies. A l’heure actuelle, les ressortissants belges revenant de zones rouges doivent toujours se plier à une mesure de quarantaine obligatoire et à un dépistage. Il en va de même pour les personnes habitant une zone rouge souhaitant se rendre en Belgique pour une durée de plus de 48 heures.

Toutefois, pour les personnes habitant à la frontière franco-belge et les travailleurs frontaliers, ces mesures n’ont pas lieu d’être comme nous l’écrivions jeudi dernier. Ces personnes « sont autorisées à se déplacer de part et d’autre de la frontière pour se rendre sur leur lieu de travail ou accomplir d’autres activités habituelles », comme visiter son amoureuse ou acheter son tabac.