On le sait, une réunion en visio (une réunion tout court ?), ça peut être long. Personne n'y échappe, même pas les 193 membres de l'ONU, qui participaient lundi soir au sommet-anniversaire des 75 ans de l'Organisation. Un sommet virtuel pour cause de pandémie. Face à des discours qui trainaient en longueur, le président de l'Assemblée générale de l'ONU, le Turc Volkan Bozkir, s'est vu obligé d'interrompre la séance en raison de l'heure avancée.

Secretary-General @antonioguterres and @UN_PGA @volkan_bozkir speaks ahead of the start of the General Assembly meeting to commemorate the 75th anniversary of the United Nations. #UN75 , #UNGA pic.twitter.com/tAeDs3DONm