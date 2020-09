Privés d'école, deux enfants apprennent leurs leçons sur le trottoir en Inde, le 3 septembre 2020. — Manish Swarup/AP/SIPA

Elles étaient déjà précaires avant la pandémie de Covid-19. Depuis, ces populations vulnérables subissent l’impact économique « dévastateur » du coronavirus, poussées à la faim ou à la déscolarisation, selon l’étude d’une ONG publiée ce lundi.

Dans l’enquête « Spirale descendante » réalisée dans 14 pays (Mali, Afghanistan, Venezuela…), le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) indique que près de trois-quarts des quelque 1.400 personnes interrogées font état d’une nette dégradation de leur situation à cause de la crise sanitaire. Selon cette enquête, 77 % d’entre elles avaient perdu leur emploi ou vu leurs salaires diminuer depuis mars, 70 % ont dû réduire le nombre de repas dans leur foyer, et 73 % se disent moins susceptibles d’envoyer leurs enfants à l’école à cause de leurs difficultés financières.

Vers une « catastrophe »

« Les communautés les plus vulnérables du monde sont dans une dangereuse spirale descendante », a souligné le secrétaire général de NRC, Jan Egeland, dans un communiqué. « Déjà forcées de quitter leur domicile à cause de la violence, souvent avec des droits limités au travail ou à l’accès aux services gouvernementaux, l’impact économique de la pandémie les pousse à la catastrophe », a-t-il fait valoir.

Avant même la pandémie, l’ONU s’inquiétait de l’aggravation de la faim dans le monde. Selon un rapport annuel publié en juillet, près d’un humain sur neuf souffrait de sous-alimentation chronique en 2019, une proportion appelée à augmenter en raison du Covid-19.

L’enquête de NRC a été réalisée auprès de 1.413 personnes dans ces 14 pays : Afghanistan, Colombie, Irak, Kenya, Libye, Mali, Ouganda, Venezuela, Somalie, République démocratique du Congo, Liban, Jordanie, Burkina Faso et Yémen.