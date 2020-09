Football C'est sur un match nul 2-2 au stade Auguste-Bonal que s'est terminée la rencontre entre Sochaux et Rodez

Ligue 2, 4ème journée: Match nul entre Sochaux et Rodez (2-2) — 20 Minutes

En cette 4ème journée de Ligue 2, Sochaux rencontrait Rodez au stade Auguste-Bonal. Le score final de ce match est de 2 à 2. Les deux équipes se sont donc séparées sur un match nul. En marquant un doublé, Boissier a réalisé une belle prestation. Le 11 de départ de Daf a joué en 4-3-3 habituel, face au 3-4-3 ruthénois de Peyrelade, avec un duo Bonnet-Ouhafsa en attaque.

15ème minute et premier but en faveur des hommes de Peyrelade dans ce match grâce à Boissier. C'est sur le score de 0-1 que les deux groupes sont retournés au vestiaire. Il était décidement en forme puisqu'à la 46ème, il a marqué à nouveau. Ensuite, le troisième but du match est l'œuvre de Bedia, qui a transformé un penalty obtenu après une faute dans la surface. En égalisant, Weissbeck a évité la défaite à son équipe à la 83ème.

Bedia, Boissier et Ndiaye ont été rappelés à l'ordre par l'arbitre.

Devancé par Caen, Sochaux se retrouve, suite à ce match de la 4ème journée, à la 5ème place. Suite à ce match, Rodez garde sa 11ème position, devant Nancy.

Sochaux et Rodez : les prochains matchs

Pour son prochain match, Sochaux affrontera l'AC Ajaccio au stade François-Coty le 26 septembre à 19h. De son côté, Rodez rencontrera l'USL Dunkerque le même jour exactement au même moment, au stade Paul-Lignon.

Découvrez le classement de la Ligue 2 à chaque étape du championnat. Sur notre site web, vous pouvez accéder aux résultats de la Ligue 2 après match et l'actualité de la Ligue 2.

La rencontre en bref

Sochaux - Rodez : 2-2 (0-1 à la mi-temps)

À Sochaux (stade Auguste-Bonal), le 19 septembre, coup d'envoi à 19h

Entraîneur de Rodez : Laurent Peyrelade

Composition de Rodez : Théo Guivarch (1), Valentin Henry (28), Johann Obiang (23) (puis Nassim Ouammou à la 79ème), Joris Chougrani (21), Yohan Roche (5), Pierre Bardy (4), David Douline (22), Aurélien Tertereau (10) (puis Loïc Poujol à la 73ème), Rémy Boissier (6) (puis Daouda Gueye à la 90ème), Ayoub Ouhafsa (26) (puis Malaly Dembélé à la 73ème), Ugo Bonnet (11) (puis Alan Kerouedan à la 93ème)

Entraîneur de Sochaux : Omar Daf

Composition de Sochaux : Maxence Prévot (16), Boris Moltenis (23), Romain Sans (19), Christophe Diedhiou (18), Pape Abdou Paye (2), Gaëtan Weissbeck (28), Rassoul Ndiaye (25), Sofiane Daham (8) (puis Alan Virginius à la 65ème), Steve Ambri (17), Chris Vianney Bedia (14), Bryan Lasme (11) (puis Fabien Ourega à la 56ème)

Buts : Boissier (15ème), Boissier (46ème), Bedia (68ème s.p.), Weissbeck (83ème)

Avertissements : Ndiaye (24ème), Bedia (32ème) pour Sochaux, Boissier (19ème) pour Rodez

Aucun joueur expulsé