Ruth Bader Ginsburg est décédée, samedi 19 septembre 2020, à l'âge de 87 ans. — Patrick Semansky/AP/SIPA

L’Etat de New York a décidé d’ériger une statue en mémoire de Ruth Bader Ginsburg à Brooklyn, où a grandi l’illustre magistrate et icône féministe. La doyenne de la Cour suprême des Etats-Unis, morte vendredi à 87 ans, « était une figure monumentale de la lutte pour l’égalité et nous sommes tous d’accord pour dire qu’elle mérite un monument en son honneur », a déclaré, a annoncé le gouverneur Andrew Cuomo, ce samedi, dans un communiqué. « New York pleure la mort de la juge Ginsburg mais se rappelle avec fierté que son incroyable voyage a commencé ici, à Brooklyn », a ajouté l’élu démocrate.

Ruth Bader est née le 15 mars 1933 dans une famille juive de ce quartier alors populaire, dont elle a toujours gardé une pointe d’accent. Diplômée de l’Université new-yorkaise de Columbia, elle y a exercé quelques années comme professeur.

« Sa ville et le monde sont en deuil »

Le maire de la mégalopole Bill de Blasio a lui aussi rendu un hommage appuyé à cette « fille de Brooklyn, un esprit tenace qui a fait avancer notre pays vers plus de justice, d’égalité et de moralité ». « Sa ville et le monde sont en deuil », a-t-il tweeté.

Le gouverneur Cuomo va désormais désigner une commission qui choisira l’artiste chargé de confectionner cette oeuvre et le lieu où l’ériger.

Ruth Bader Ginsburg s’est fait connaître en tant qu’avocate dans les années 1970 en remportant plusieurs batailles judiciaires qui ont fait tomber toute une série de lois discriminant les femmes. La mort de celle que les jeunes américains avaient rebaptisée « Notorious RBG » en référence au rappeur assassiné Notorious BIG a suscité une avalanche de louanges mais aussi ouvert un nouveau front politique dans une campagne électorale déjà tendue.​