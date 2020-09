Une voiture de police aux Etats-Unis. — Image Press Agency

Pour l’heure, aucune arrestation n’a eu lieu, et la police ne connaît pas les circonstances du drame. Une fusillade a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à Rochester, dans l’Etat de New York, aux Etats-Unis. Les faits se sont déroulés lors d’une soirée à l’arrière d’une maison, en pleine pandémie de coronavirus. Deux jeunes, un garçon et une fille de 18 et 22 ans, ont été tués, et quatorze autres blessés.

« Nous avons au total 16 victimes de la fusillade et malheureusement, les blessures de deux d’entre eux ont été mortelles », a déclaré à la presse l’officier de police Mark Simmons, près de la scène de la fusillade. Les policiers dépêchés sur place ont trouvé une « scène de chaos », une centaine de personnes courant dans toutes les directions.