Il a été relevé de ses fonctions opérationnelles, et une enquête interne est diligentée contre lui. Cet homme, c’est l’un des policiers chargés de la sécurité du chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab. Et sa faute ? Il a oublié son arme chargée dans un avion, au retour d’un déplacement aux Etats-Unis, ont indiqué la presse et la police britanniques.

Le pistolet, un semi-automatique Glock 19, a été découvert par un agent d’entretien, dans son étui, sur un siège d’un avion de la compagnie aérienne américaine United Airlines, après l’atterrissage vendredi à l’aéroport londonien d’Heathrow, a précisé le tabloïd The Sun.

Pas une première

« Nous sommes au courant de l’incident survenu dans un vol vers le Royaume-Uni vendredi, 18 septembre, et nous prenons cette affaire très au sérieux », a indiqué un porte-parole de la Metropolitan Police. Le ministre Dominic Raab s’était rendu à Washington pour tenter d’apaiser les inquiétudes de son partenaire américain liées au Brexit.

Cet épisode n’est pas une première outre-Manche, puisqu’en février, c’est le policier chargé de la protection de l’ancien Premier ministre conservateur David Cameron qui avait oublié son pistolet et le passeport de l’ancien Premier ministre conservateur dans les toilettes d’un avion, semant la panique.