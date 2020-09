Ville de Lanzhou, illustration — CHINE NOUVELLE/SIPA

En 2019, une bactérie s’échappe d’un laboratoire chinois à Lanzhou. Elle contaminera près de 3.500 personnes.

L’information vient d’être officialisée cette semaine, après que les autorités chinoises ont voulu masquer les faits.

Concrètement, comment sont protégés les laboratoires manipulant des maladies et que s’est-il passé à Lanzhou ?

3.245 personnes ont été contaminées en Chine après la fuite d’une bactérie, la brucellose, depuis une usine bio-pharmaceutique de Lanzhou, produisant des vaccins pour les animaux. Si les faits remontent à l’année passée – inutile d’imputer cela à cette année 2020 de tous les maux –, l’affaire vient à peine d’être ébruitée par un média local, après que les autorités chinoises ont longtemps masqué les faits.

Effrayés du coronavirus, rassurez-vous, la bactérie n’est pas contagieuse entre humains. Aucun cas de transmission n’a été constaté, ont d’ailleurs rappelé les autorités sanitaires. Tout juste la bactérie peut-elle faire apparaître des fièvres et des douleurs articulaires. Si l’on évite donc de se fader une deuxième pandémie mondiale, se pose la question de la sécurité dans les laboratoires.

Tous les laboratoires sont-ils sécurisés de la même manière ?

Les laboratoires sont triés par catégorie selon la nature des maladies qu’ils étudient, nous informe Carine Milcent, chercheuse au CNRS et spécialiste des systèmes de santé, de la Chine et de l’économie de la santé, de P1 à P4 (P pour pathogène de classe) ; P4 étant donc le niveau absolu avec une des maladies extrêmement létales et ne possédant pas de vaccination efficace, comme Ebola notamment. C’est le Centre de prévention et de contrôle des maladies des États-Unis qui classe les maladies selon leurs différents niveaux de risques. Et les niveaux de sécurité des laboratoires dépendent donc de cette classification.

Ha ! Parce qu’on vous entend d’ici poser la question, signalons que les coronavirus de tout type sont tous de la famille des P3 – car non, le dernier-né qui a envahi la planète ne peut pas à lui seul faire bouger une classification.

Alors, comment s’adaptent les laboratoires ?

« Pour un P4, le niveau de sécurité est comparable à celui d’une centrale nucléaire, ce sont des bijoux de technologies, qui ont un coût extrêmement important », indique la chercheuse. « Tous les pays ne peuvent pas en posséder au vu de leur complexité et des dépenses liées », note-t-elle.

Et ça, c’est un autre avantage sécuritaire : les P4 sont tellement exigeants et techniques qu’ils demandent souvent une expertise et une collaboration internationales. Des chercheurs étrangers qui garantissent notamment que le pays se plie aux normes. En ce qui concerne les P3 et les P4, tout le monde est logé internationalement à la même enseigne et doit suivre les mêmes normes de sécurité.

Dans le cadre d’un P4 par exemple, les personnes accréditées doivent prendre une douche en entrant et en sortant, revêtir un scaphandre, ne jamais rentrer seul dans le laboratoire, être continuellement filmé, etc. Enfin dernier point, leur rareté, qui assure statistiquement d’avoir moins de risques.

« Pour les P1 et les P2, il y a beaucoup plus de laboratoires dans le monde, et beaucoup moins de normes contraignantes, même si évidemment elles existent. Les chances sont donc plus fortes qu’il y ait une fuite, mais elle aura beaucoup moins de conséquences catastrophiques », renseigne Carine Milcent.

Que s’est-il passé dans le cadre de cette bactérie ?

Dans le cadre de cette bactérie, le coupable de la fuite a été identifié : il s’agit d’un désinfectant périmé, selon les autorités sanitaires chinoises, utilisé lors de la production des vaccins anti-brucellose (destinés aux animaux). Mauvaise stérilisation donc, et des gaz contenant encore la bactérie se sont rejetés de l’entreprise, contaminant peu à peu un laboratoire vétérinaire à côté. Et pour une bactérie qui se propage notamment par les animaux, cela explique le nombre de contamination. « On a beau être sécurisé au maximum, on n’est jamais à l’abri d’un accident », souligne Carine Milcent qui prend une fois de plus l’exemple des centrales nucléaires.