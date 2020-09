C'est la 26e accusatrice du président américain. Une ancienne mannequin américaine a accusé Donald Trump de l'avoir agressée sexuellement lors de l'US Open en 1997. Jeudi, Amy Dorris a raconté au journal britannique The Guardian comment le milliardaire républicain l'aurait embrassée et touchée sans son consentement. Les avocats du président ont nié farouchement, auprès du quotidien, ces accusations dévoilées à six semaines de la présidentielle du 3 novembre.

