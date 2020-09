C’est une nouvelle visite qui va encore une fois provoquer la colère de Pékin. Un haut responsable américain va se rendre à Taïwan pour une cérémonie samedi en hommage à feu l’ex-président Lee Teng-hui. C’est la seconde visite de haut rang de la part des Etats-Unis, après celle du ministre de Santé Alex Azar en août. C’est désormais au tour du sous-secrétaire d’Etat pour la croissance économique, l’énergie et l’environnement Keith Krach de se rendre à Taipei.

Pour ne pas avoir l’air d’y toucher, la diplomatie américaine axe uniquement sa communication sur la cérémonie de samedi. L’objectif est de ne pas provoquer directement par les mots la Chine. « Les Etats-Unis rendent hommage au legs du président Lee en perpétuant nos liens forts avec Taïwan et sa démocratie vibrante, à travers des valeurs économiques et politiques partagées », a précisé le département d’Etat américain.

Under Secretary Krach @State_E is on his way to Taiwan to attend the funeral service of Lee Teng-hui. As Taiwan’s first democratically elected president, Lee ushered in a new era of democracy, economic prosperity, openness, and rule of law. https://t.co/DA9hiS8ZSN