« J’aurais préféré l’éliminer. J’avais veillé à ce que tout soit planifié. » Mardi, le président américain a reconnu avoir envisagé d’assassiner Bachar al-Assad après l’attaque chimique contre des civils attribuée au régime syrien en avril 2017.

Dans une interview accordée à Fox News mardi matin, Donald Trump a assuré que c’est son ex-secrétaire à la Défense, Jim Mattis, qui s’y est opposé. « Mattis ne voulait pas le faire. Mattis était un général largement surestimé, et je m’en suis séparé », a précisé Donald Trump.

"I would have rather taken him out" -- Trump says he wanted to assassinate Bashar al-Assad, but Mattis stopped him pic.twitter.com/pUcFTSW2w9