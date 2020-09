Ces plantes à l’abandon ont envahi les balcons… et attiré les moustiques. En Chine, dans la ville de Chengdu, des bâtiments résidentiels « végétalisés » se sont transformés en cauchemar pour leurs habitants, envahis par leur propre végétation. Certains ont même pris la fuite.

Le complexe de huit immeubles expérimentaux a été construit en 2018 à Chengdu, capitale de la province du Sichuan. A l’époque, le projet a été décrit comme « une forêt verticale ». Particularité : les appartements de ce quartier d’habitation, baptisé « Jardin forestier de Qiyi », possèdent tous des balcons où la végétation est maximisée, donnant aux édifices des allures de petite jungle.

VIDEO: An experimental green housing project in China's southwestern Chengdu city has been overrun by its own plants, with state media reporting that only a handful of buyers have moved in pic.twitter.com/YVLCk9C6DR