Erika Anderson s'est mariée avec elle-même. — Capture d'écran Brut.

Il y avait des amis, une robe de mariée, un brunch et un bouquet de fleurs. Mais le mariage d’Erika, aux Etats-Unis, a été moins traditionnel que ce qu’il paraît. Car l’Américaine s’est unie en 2016… à elle-même. « Une blague très sérieuse », dixit l’un de ses amis, présent à la noce. Non reconnu par la loi, ce type de mariage est, selon Erika, un moyen de « se dire qu’elle se suffit » à elle-même, et de montrer « que l’on a de la valeur par soi-même, et non pas forcément à travers son couple ».

Fini la pression « d’être en couple pour montrer aux autres que tout va bien », Erika a symbolisé son engagement non pas avec une alliance, mais avec un bracelet. Et n’est pas la seule dans son cas. Pour en savoir davantage sur le mariage d’Erika, notre partenaire, Brut, lui donne la parole en vidéo :