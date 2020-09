San Francisco ressemblait à la planète Mars la semaine dernière, le mercure a atteint un record de 49,4°C au nord de Los Angeles et les incendies ont déjà détruit 12.000 km2 en Californie – une superficie supérieure à celle de la Gironde. Mais lors de sa visite dans le Golden State, lundi, Donald Trump a minimisé l’impact du changement climatique sur les feux qui ravagent tout l’ouest américain, l’assurant : « Ça finira par se refroidir, vous verrez ».

Trump on climate change: "It'll start getting cooler. You just watch ... I don't think science knows, actually." pic.twitter.com/JdYzdrcjgq