L’Iran a annoncé ce samedi avoir exécuté un jeune lutteur, Navid Afkari, pour le meurtre d’un fonctionnaire lors de manifestations contre le gouvernement en 2018, une décision dénoncée sur les réseaux sociaux et à l’étranger.

La sentence du « qesas », c’est-à-dire la « loi du talion », une peine de « rétribution », a été exécutée ce samedi matin dans une prison de Chiraz, dans le sud du pays, a indiqué à la télévision étatique le procureur général de la province de Fars, Kazem Mousavi. La peine capitale a été appliquée « face à l’insistance de la famille de la victime », a-t-il ajouté.

Mais selon l’avocat de Navid Afkari, Me Hassan Younessi, une rencontre avec la famille de la victime aurait dû avoir lieu dimanche pour « demander pardon » et ainsi éviter l’application de la peine capitale. Me Younessi s’était insurgé sur Twitter : « Etiez-vous si pressés que vous avez refusé à Navid son droit à une dernière visite », comme le prévoit le code pénal selon lui.

Le Comité international olympique (CIO) s’est déclaré « choqué » par l’exécution, jugeant « profondément bouleversant » que les demandes d’athlètes et d’organisations à travers le monde pour empêcher l’exécution du lutteur n’aient pas été entendues. « Nos pensées sont avec la famille et les amis de Navid Afkari », a réagi le CIO dans un communiqué.

Une association mondiale représentant 85.000 athlètes, World Players United, avait appelé l’Iran à épargner le sportif.

Selon Amnesty international, le dernier contact entre Navid Afkari et sa famille a eu lieu le 6 septembre par téléphone. L’organisation de défense des droits humains a dénoncé dans un communiqué l’exécution « secrète » de Navid Afkari, la qualifiant de « parodie de justice » après un procès « manifestement inéquitable ».

Selon l’Autorité judiciaire, Navid Afkari avait été reconnu coupable d'« homicide volontaire » sur un fonctionnaire de la régie publique de l’eau à Chiraz, poignardé le 2 août 2018. Comme plusieurs autres villes d’Iran, Chiraz avait été le théâtre ce jour-là de manifestations hostiles au pouvoir et dénonçant la situation économique et sociale du pays.

Le verdict, annoncé début septembre, avait fait polémique et les soutiens avaient afflué en Iran comme à l’étranger après la publication d’informations affirmant que Navid Afkari, 27 ans, avait été condamné sur la base d’aveux extorqués sous la torture. Le président américain, Donald Trump, avait appelé l’Iran à « épargner » la vie d’une « grande star de la lutte (…) qui n’a fait que participer à une manifestation antigouvernementale ».

Donald Trump maintient une « pression maximale » à l’encontre de l’Iran et a instauré de nouvelles sanctions économiques à la République islamique après s’être retiré en 2018 de l’accord international sur le nucléaire iranien. Le hashtag en persan #Navid_Afkari a été largement partagé sur Twitter pour soutenir le jeune homme et s’opposer à son exécution.

A Londres, un groupe de manifestants s’est rassemblé ce samedi devant l’ambassade d’Iran pour protester contre l’exécution, brandissant des pancartes montrant les visages barrés d’une croix du guide suprême et du président iraniens. Sur Twitter, la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, s’est dite « consternée par l’annonce de l’exécution du lutteur iranien Navid Afkari ».

