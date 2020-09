FAKE OFF Le président américain a annoncé que le mur qu’il veut construire entre son pays et le Mexique s’étendait sur près de 500 km. Toutefois, ce chiffre englobe la transformation d’infrastructures déjà existantes

Une section du mur en Arizona, le 24 mars. — Randy Hoeft/AP/SIPA

Cinq ans que Donald Trump le promet et le martèle : il y aura un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. « Le mur fait maintenant plus de 300 miles [482 kilomètres] », a-t-il annoncé mercredi à des militants enthousiastes lors d’un meeting à Winston-Salem, en Californie. « Nous l’aurons bientôt fini », a-t-il prédit.

FAKE OFF

Les chiffres avancés par le président américain, candidat à sa réélection le 3 novembre, sont-ils exacts ? Oui, si l'on prend en compte les renouvellements de parties de mur déjà existantes. Selon les douanes américaines, 317 miles, soit 510 kilomètres, avaient été construits au 8 septembre, incluant la transformation d’infrastructures déjà existantes.

Selon un rapport du Congrès américain, aucun mile du mur n'a été construit entre 2016 et 2018. L’agence de presse Reuters rapporte qu’environ 30 miles (48 km) de mur ont été construits mi-août sur des terrains où ne se trouvait aucun mur auparavant, dépassant ainsi le chiffre symbolique des 300 miles au total.

La construction du mur est un enjeu électoral de Donald Trump, qui s'est engagé à ce que 450 miles (724 km) soient construits avant la fin de l’année.