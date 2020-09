L'incendie Bear Fire a fait trois morts le 9 septembre 2020 dans le comté de Butte, au nord de la Californie. — Noah Berger/AP/SIPA

Une impression d'«enfer» et un ciel d'apocalypse: alimentés par la sécheresse et des vents violents, des incendies d'une ampleur historique continuent de ravager toute la côte ouest des Etats-Unis, de Seattle jusqu'à San Diego. Mercredi, ils ont causé la mort de six personnes supplémentaires, dont un enfant d'un an.

L'enfant, retrouvé par des équipes de secours auprès de ses parents gravement brûlés, a péri dans l'Etat de Washington, a annoncé mercredi le bureau du shérif du comté de Okanogan. Tous trois tentaient d'échapper aux flammes. Deux autres victimes ont été découvertes dans l'Oregon, et trois membres d'une même famille ont péri en Californie.

120.000 hectares brûlés dans l'Oregon

Entre les deux, l'Oregon a vu partir en fumée 120.000 hectares et au moins cinq localités ont été en grande partie détruites par des incendies «sans précédent dans l'histoire» de l'Etat, a indiqué sa gouverneure, Kate Brown. Les autorités s'attendent «à de nombreuses pertes, en termes de bâtiments et de vies humaines» alors que des évacuations massives sont en cours, a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse.

Deux personnes ont été retrouvées mortes mercredi dans l'Etat, a plus tard annoncé le shérif du comté de Marion, dans le nord-ouest de l'Oregon. Selon les médias locaux, il s'agit d'un garçon de 12 ans et de sa grand-mère.

Ciel apocalyptique à San Francisco

En Californie, plus d'une vingtaine d'incendies font rage et le feu a consumé cette année plus de 10.000 km2 dans l'Etat, un record depuis que ces données sont relevées en 1987. Trois personnes ont été retrouvées mortes dans le nord de l'Etat, ont indiqué mercredi les autorités du comté de Butte.

A San Francisco, les habitants se sont réveillés sous un ciel orange sombre digne d'une scène d'apocalypse à cause de la fumée. A la mi-journée, les voitures circulaient encore phares allumés comme si le soleil ne s'était toujours pas levé. Près d'un millier de pompiers combattaient le feu baptisé Creek Fire dans la région de Fresno (centre), qui s'est propagé sur plus de 65.000 hectares.

Plus au sud, près de Los Angeles, le Bobcat Fire a dévasté plus de 4.500 hectares et était toujours hors de contrôle, selon les pompiers du comté. Des ordres d'évacuation ont également été lancés pour la population menacée près de San Diego, où près de 7.000 hectares ont brûlé dans le Valley Fire, selon les autorités locales.

«Un nouveau monde»

Le gouverneur de l'Etat de Washington, Jay Inslee, a indiqué mardi que neuf incendies «importants» y avaient brûlé plus de 133.000 hectares en 24 heures, plus du double de la superficie brûlée pour toute l'année 2019. «Nous vivons dans un nouveau monde, ce n'est plus le Washington d'avant», a-t-il lancé, dénonçant le changement climatique à l'origine selon lui de ces incendies d'une ampleur nouvelle. «Les conditions sont si sèches, si chaudes, si venteuses, parce que le climat a changé», a affirmé le gouverneur, ajoutant que plus de 100.000 personnes étaient privées d'électricité.

Le gouverneur démocrate de Californie, Gary Newsom, a aussi dénoncé les conséquences catastrophiques du changement climatique. «Je perds littéralement patience face aux climato-sceptiques», a-t-il dit. «Ce point de vue est en contradiction totale avec la réalité du terrain».

