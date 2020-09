Manisha en août 2020 à Pakhanjur (Inde) — Capture d'écran

« Ils m’ont chassée de l’école. Ils m’ont dit : "Tu es une kinnar, pourquoi es-tu là ?" Ils m’ont poussée […]. J’ai eu peur et je n’y suis jamais retournée. » Manisha fait partie de la communauté des Kinnars* qui, en Inde, réunit des personnes transgenres et intersexes. Exclue du système scolaire puis abandonnée par ses parents à cause de sa transidentité, elle recueille aujourd’hui des enfants abandonnés à Pakhanjur, dans l’Etat du Chhattisgarh. Elle rêve d’ouvrir son propre orphelinat.

Partenaire de 20 Minutes, Brut est allé à sa rencontre. Decouvrez son histoire dans la vidéo ci-dessous :

*Le terme d'« Hijras » est parfois employés pour désigner cette communauté, mais ses membres privilégient celui de « Kinnars ». Dans la mythologie hindoue, un « kinnara » est un amoureux exemplaire, mi-homme mi-cheval.