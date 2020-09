Un navire de la gendarmerie maritime. — Jeff Gilbert/REX/SIPA

Plus de 80 migrants, dont au moins quatre enfants, ont été secourus lundi au cours de cinq opérations distinctes alors qu’ils tentaient de traverser la Manche à bord d’embarcations de fortune, a indiqué dans la soirée la préfecture maritime.

Quarante-cinq d’entre eux se trouvaient à bord d’une même embarcation pneumatique, signalée « en difficulté » au large de Dunkerque (Nord) aux alentours de 9 heures, puis remorquée jusqu’au port par une vedette de la douane française, précise dans un communiqué la préfecture de la Manche et de la mer du Nord.

Un patrouilleur des garde-côtes a également secouru 16 migrants, dont cinq femmes et quatre enfants, après la « panne » de leur embarcation au large de Dunkerque. Quinze autres personnes, repérées à 6h07 au large de Calais dans une embarcation qui « prenait l’eau », ont eux été secourues par une vedette côtière de la gendarmerie maritime et ramenés au port de Calais.

1.169 migrants arrêtés pendant leur traversée en 2020

Informées par un navire de commerce et un ferry, les autorités ont enfin intercepté cinq personnes dans la zone de mouillage du Dyck, au nord de Calais, et deux autres migrants « en situation d’hypothermie » dans une zone non précisée, finalement ramenés au port de Calais.

Tous « sains et saufs », ils ont été confiés à la police aux frontières. Depuis le 1er janvier, au moins 1.169 migrants ont été interceptés par les autorités françaises après avoir tenté de traverser la Manche à l’aide d’embarcations de fortune ou à la nage, selon un décompte effectué par l’AFP.