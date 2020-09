Amazon ne veut plus des graines mystères. Le géant du commerce en ligne a annoncé samedi interdire les ventes de graines importées sur sa plateforme, des milliers d’Américains dénonçant avoir reçu des paquets qu’ils n’avaient pas commandés cet été, principalement en provenance de Chine. « Désormais, nous autorisons seulement la vente de graines par des commerçants basés aux Etats-Unis », a indiqué Amazon.

Le ministère de l’Agriculture des Etats-Unis a signalé fin juillet que des paquets de graines avaient été envoyés à des Américains et a recommandé de ne pas les planter, au cas où elles présenteraient un danger pour l’agriculture américaine. Les examens de ces mystérieux colis ont révélé qu’au moins 14 sortes de graines différentes avaient été exportées : menthe, moutarde, romarin, lavande, hibiscus, roses…

#News Update: As of Aug. 11, #APHIS has received 9,300+ emails and answered ~600 calls from citizens reporting unsolicited seed packages or seeking related information. To date, we have collected 1,333 packages of seeds for APHIS’ inspection. pic.twitter.com/EvfHMZHHCP