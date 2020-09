Après six procès pour le même crime, quatre condamnations à la peine capitale annulées en appel et une assignation à résidence, il est enfin libre. Vendredi, la justice américaine a annulé les poursuites contre Curtis Flowers, un Afro-Américain qui a passé 23 ans derrière les barreaux pour un meurtre qu'il a toujours nié. Cette décision représente le point final d'une affaire qui a illustré les dérives du système judiciaire américain auxquelles s'était intéressé le podcast In the Dark.

It's over. All charges against Curtis Flowers have been dropped.



The Mississippi man endured nearly 23 years behind bars, six trials, four death sentences and, most recently, months of house arrest for murders he always maintained that he didn't commit. https://t.co/qAMqu5ER3a