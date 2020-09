Donald Trump a soigneusement évité de critiquer Vladimir Poutine. Le président américain a déclaré vendredi ne pas avoir vu de preuves de l’empoisonnement de l’opposant russe Alexeï Navalny, en ajoutant toutefois n’avoir aucune raison de douter de Berlin qui assure disposer de « preuves sans équivoque ».

Asked about suspected poisoning of Alexey Navalny, Pres. Trump says, "I don't know exactly what happened, I think it's tragic."



Trump then turned to criticism of China, which he says "you should be talking about much more so than Russia...You never ask about China." pic.twitter.com/8oEPeFq195