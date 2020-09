Leur rencontre leur a été fatale. A Portland, les manifestations antiracistes ont été marquées ces dernières semaines par des affrontements violents entre des groupes d’extrême droite venus défier des partisans du mouvement Black Lives Matters, eux-mêmes soutenus par des militants d’extrême gauche. Jeudi soir, un militant antifa recherché depuis cinq jours pour avoir tué un membre du groupe Patriot Prayer, samedi dernier, a été abattu par la police lors de son interpellation. Quelques heures plus tôt, Donald Trump avait exigé que « ce tueur » soit arrêté.

Why aren’t the Portland Police ARRESTING the cold blooded killer of Aaron “Jay” Danielson. Do your job, and do it fast. Everybody knows who this thug is. No wonder Portland is going to hell! @TheJusticeDept @FBI