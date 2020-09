Carton jaune pour Donald Trump. Le président américain, qui sème depuis plusieurs mois la confusion sur le vote par correspondance en vue de la présidentielle du 3 novembre, s’est fait épingler par Twitter et Facebook pour avoir suggéré à ses partisans de voter deux fois.

« Laissez-les envoyer leur vote (par correspondance) et laissez-les voter en personne », a-t-il lancé mercredi, interrogé sur le système en place en Caroline du Nord, l’un des Etats-clés de l’élection du 3 novembre. « Si leur système est aussi bon qu’ils le disent, alors ils ne pourront pas voter (deux fois) », a-t-il poursuivi, sur le registre volontiers provocateur qu’il affectionne.

Dans une longue série de tweets jeudi, il a tenté de rectifier un peu le tir, tout en continuant à entretenir la confusion. Il a assuré qu’il conseillait de ne voter qu’en personne qu’après avoir vérifié que son vote par correspondance n’avait pas été compté. Pas de quoi satisfaire Twitter et Facebook, qui ont épinglé les messages présidentiels, expliquant qu’il était illégal de voter deux fois.

We placed a public interest notice on two Tweets in this thread for violating our Civic Integrity Policy, specifically for encouraging people to potentially vote twice. https://t.co/UU9kJfqptz

Based on the massive number of Unsolicited & Solicited Ballots that will be sent to potential Voters for the upcoming 2020 Election, & in order for you to MAKE SURE YOUR VOTE COUNTS & IS COUNTED, SIGN & MAIL IN your Ballot as EARLY as possible. On Election Day, or Early Voting,..