Joe Biden s'est notamment rendu dans une église de Kenosha, dans le Wisconsin, le 3 septembre 2020. — Carolyn Kaster/AP/SIPA

La bataille à distance continue entre Joe Biden et Donald Trump. Jeudi, le candidat démocrate a dénoncé jeudi le « racisme sous-jacent » qui ronge selon lui les Etats-Unis, tout en martelant son « optimisme » pour l’avenir après s’être entretenu avec Jacob Blake, un Afro-Américain grièvement blessé par la police il y a deux semaines. Donald Trump, lui, était en Pennsylvanie, où il s’est notamment moqué de son adversaire sur le port du masque.

It’s time we come together as a nation to heal and address the challenges we face. Tune in to our community conversation in Kenosha, Wisconsin: https://t.co/5Vda70tPCu — Joe Biden (@JoeBiden) September 3, 2020

Prenant le contre-pied du message sécuritaire et sombre de son rival, Donald Trump, l’ancien vice-président de Barack Obama a affirmé que le pays pouvait transformer ce « point d’inflexion » en « opportunité » pour plus d'« égalité » et pour « la réconciliation ».

Rencontre dans une église

Lors d’une rencontre dans une église avec des habitants de Kenosha, ville de l’Etat-clé du Wisconsin récemment secouée par des émeutes, son ton sobre, lent, derrière son masque, a aussi tranché avec les envolées souvent ardentes du président républicain.

L’ancien vice-président et son épouse Jill Biden ont eux rencontré la famille de Jacob Blake, 29 ans, touché par sept balles tirées à bout portant, devant ses enfants, le 23 août. Une interpellation filmée qui a ravivé le mouvement historique de protestation contre le racisme et les violences policières aux Etats-Unis, et provoqué trois nuits d’émeutes à Kenosha. Toujours hospitalisé, Jacob Blake est paralysé des pieds à la taille. « J’ai eu l’occasion de passer du temps avec Jacob au téléphone », a confié Joe Biden. « Il a dit que rien ne pouvait avoir raison de lui. Qu’il puisse remarcher ou non, il ne lâchera pas ».

Trump se moque du masque de Biden

A deux mois de l’élection présidentielle du 3 novembre, Joe Biden, 77 ans ouvre avec ce voyage une nouvelle phase, plus active, de sa campagne. Alors que le candidat démocrate était resté pendant des semaines confiné chez lui à Wilmington, dans le Delaware, puis avait limité ses déplacements de campagne à la région, pour, disait-il, limiter les risques de propagation du Covid-19, son rival Donald Trump, 74 ans, sillonnait les Etats-Unis.

Le président républicain n’est d’ailleurs pas en reste, avec un discours à Latrobe en Pennsylvanie, un autre de ces Etats pivots qui basculent d’un parti à l’autre. « Pas de foule, pas d’enthousiasme pour Joe aujourd’hui. Loi et Ordre ! », a tweeté Donald Trump en surnommant son rival « Joe Hiden » («Joe le planqué »), ironisant sur son confinement. Sur le tarmac, il s’est également moqué de son adversaire : « Avez-vous déjà vu un homme porter aussi souvent un masque ? Il ne le quitte jamais. Si j’étais un psychiatre, je dirais qu’il a de gros problèmes »

"I have never seen a man that liked a mask more ... If I was a psychiatrist, I would say this guy has some big issues." -- Trump on Biden pic.twitter.com/jstSiIrgY9 — Aaron Rupar (@atrupar) September 3, 2020

Le président américain avait visité Kenosha dès mardi, mais n’avait pas rencontré la famille, ni cité le nom de Jacob Blake, faisant du rétablissement de l’ordre le coeur de son message.