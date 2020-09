Coronavirus: 7.000 professionnels de la santé morts dans le monde, selon Amnesty (03 septembre 2020 - 22:51) — Juan Ignacio Roncoroni/EF/SIPA

Dans le monde, à ce jour, le coronavirus a infecté 26,1 millions de personnes et causé la mort de plus de 865.000 personnes, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles. Parmi ces décès, Amnesty international dénombre dans un rapport au moins 7.000 professionnels de la santé. Le Mexique étant le pays le plus durement touché.

« Le fait que plus de 7.000 personnes meurent en essayant de sauver d’autres personnes constitue une crise d’une ampleur considérable », a déclaré Steve Cockburn, responsable du programme Justice sociale et économique d’Amnesty International, cité dans un communiqué.

Plus de 1.300 professionnels de la santé décédés au Mexique

Parmi ces décès, au moins 1.320 sont survenus au Mexique, « le nombre le plus élevé connu pour un seul pays », note le rapport intitulé Le prix à payer pour soigner.

Un précédent rapport d’AI publié le 13 juillet faisait état de 3.000 travailleurs de la santé décédés dans le monde. La nette augmentation est expliquée par la hausse des cas d’infections dans plusieurs pays, ainsi que par la plus grande disponibilité d’informations.

Derrière le Mexique se trouvent les Etats-Unis (1.077 décès), le Royaume-Uni (649), le Brésil (634), la Russie (631), l’Inde (573), l’Afrique du Sud (240), l’Italie (188), le Pérou (183), l’Iran (164) et l’Egypte (159), selon Amnesty.

Selon Steve Cockburn, il pourrait y avoir une « sous-déclaration » des victimes dans plusieurs pays. Et le fait que le gouvernement mexicain tienne une comptabilité détaillée expliquerait les chiffres élevés dans ce pays par rapport aux autres.