Il dément une information qu’aucun média sérieux ne rapportait. Le président américain Donald Trump a balayé mardi les rumeurs selon lesquelles il aurait souffert en novembre dernier d’une série de «mini-AVC» qui l’auraient contraint à une hospitalisation. La visite surprise du chef d’Etat septuagénaire à l’hôpital militaire de Walter Reed avait à l’époque provoqué des spéculations sur son état de santé, démenties par le médecin de la Maison Blanche.

«Ça n’arrête jamais ! Ils essaient maintenant de dire que votre président favori a été à l’hôpital Walter Reed pour avoir souffert d’une série de mini-AVC», a dénoncé Donald Trump sur Twitter, assurant être victime de fausses nouvelles. «Peut-être font-ils référence à un autre candidat, d’un autre parti !», a aussi lancé le président, en allusion à son rival démocrate Joe Biden, lui aussi septuagénaire.

It never ends! Now they are trying to say that your favorite President, me, went to Walter Reed Medical Center, having suffered a series of mini-strokes. Never happened to THIS candidate - FAKE NEWS. Perhaps they are referring to another candidate from another Party!