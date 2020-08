EN CAMPAGNE Le président se rendra sur place afin de constater les dégâts causés par les émeutes et surtout pour envoyer un message de fermeté en vue de l’élection du 3 novembre

Donald Trump le 29 août 2020. — Alex Brandon/AP/SIPA

En pleine campagne électorale, Donald Trump va effectuer un déplacement afin d’envoyer un signal clair à ses électeurs sur son désir d’ordre et de sécurité. Alors que les manifestations aux Etats-Unis contre les violences policières et le racisme se poursuivent, le président va se rendre mardi à Kenosha où l’Afro-Américain Jacob Blake a été grièvement blessé le 23 août par un policier. Son but sera surtout « d’examiner les dégâts causés par les émeutes » déclenchées par cette affaire, selon la Maison-Blanche.

Pas de rencontre programmée avec la famille Blake

Donald Trump semble donc avoir choisi son camp. La Maison-Blanche n’a en effet pas indiqué si le président prévoyait de rencontrer la famille de Jacob Blake lors de sa visite à Kenosha. L’affaire a pourtant provoqué une nouvelle vague d’émotion et de protestations à travers le pays. A Kenosha, trois nuits d’émeutes ont suivi les tirs sur Jacob Blake. Des manifestants en colère ont affronté des policiers et incendié des voitures et des bâtiments.

Cet été, de nombreuses manifestations, parfois violentes, ont eu lieu à travers les Etats-Unis, de New York à Los Angeles, pour protester contre la mort de George Floyd, un autre Afro-Américain décédé le 25 mai à Minneapolis alors qu’il était aux mains de la police. C’est la vague de troubles civils la plus étendue qu’aient connue les Etats-Unis depuis plusieurs décennies.

La loi et l’ordre

Donald Trump a adressé aux électeurs pendant la convention républicaine qui vient de se tenir un message de fermeté fondé sur le respect de la loi et de l’ordre. Il a de manière répétée condamné les émeutes et les pillages.