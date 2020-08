Donald Trump a accepté l'investiture à la présidentielle depuis les jardins de la Maison Blanche, le 27 août 2020. — Evan Vucci/AP/SIPA

Son discours, long et monotone, ne rentrera pas dans l’histoire. Mais en acceptant l’investiture du parti républicain depuis les jardins de la Maison Blanche devant plus de 1.000 supporteurs, jeudi soir, Donald Trump s’est offert une double polémique éthique et sanitaire.

Même en extérieur, les autorités sanitaires (CDC) recommandent le port du masque « en public, surtout dans les situations où les mesures de distanciation sociale sont difficiles à respecter ». Et lors de la grand-messe trumpienne, jeudi soir, avec des chaises collées les unes aux autres sur les pelouses de la Maison-Blanche, environ trois quarts des personnes avaient le visage découvert, selon les photos.

Tout au long des quatre jours de la convention, les républicains, à l’exception de Melania Trump, ont parlé du coronavirus au passé, alors que le pays continue d’enregistrer plus de 1.000 décès par jour, avec un bilan qui dépasse désormais les 180.000 morts. Jeudi, Donald Trump a promis un vaccin « avant la fin de l’année, et peut-être plus tôt ».

Politisation d’un lieu symbolique

Selon le projet initial, Donald Trump devait accepter son investiture à Charlotte devant plus de 20.000 personnes. Mais les autorités sanitaires de Caroline de Nord ayant refusé de lui garantir que cela serait possible, le président américain avait jeté son dévolu sur la Floride. Qui a connu à son tour un pic de Covid en juin-juillet. Donald Trump a alors annoncé qu’il ferait son discours à la Maison Blanche.

Les démocrates et de nombreux experts en éthique ont vertement critiqué ce choix. Jamais à l’époque moderne, en plus de 80 ans, un président sortant n’avait utilisé la Maison Blanche pour un discours d’investiture. C’est parce qu’il existe une loi (Hatch Act) qui interdit aux employés fédéraux, à l’exception du président et du vice-président, de mener des activités politiques pendant qu’ils sont au service de l’Etat. Par extension, la Maison Blanche, surnommée « The people house », est restée par tradition un lieu neutre pour éviter de donner un avantage au sortant.

« Des milliers d’infractions »

Donald Trump est même allé plus loin en organisant une cérémonie de naturalisation en pleine convention, et son secrétaire d’Etat Mike Pompeo est intervenu depuis Jérusalem, ce qui est censé être interdit pour un ministre.

Do you know what I see?



Literally thousands of Hatch Act violations— one for every federal official who helped with or participated in this revolting display. The greatest mass Hatch Act transgression in US history.



Even the fireworks are a violation. pic.twitter.com/7xQbTMKoyo — Norm Eisen (@NormEisen) August 28, 2020

« Vous voyez ce que je vois ? Des milliers d’infractions au Hatch act, une pour chaque employé fédéral qui a aidé ou participé à cette mise en scène révoltante », estime Norm Eisen, ex-Mr. éthique de l’administration Obama. Donald Trump, lui, s’en est amusé.

"The fact is, I'm here,” Trump said, turning and pointing to the White House behind him. “What's the name of that building?” The crowd laughed and cheered.



“We're here and they're not.”



More from the president's RNC speech: https://t.co/kWyLc21JLk pic.twitter.com/2As020oHUf — POLITICO (@politico) August 28, 2020

« C’est un lieu où je me sens bien, c’est un lieu où le pays se sent bien », a-t-il déclaré en se tournant vers la résidence, avant de conclure : « Au bout du compte, je suis là, nous sommes là, et pas eux. »