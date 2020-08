L'ouragan Laura a atteint la Louisiane, le 27 août 2020. — ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Considéré comme « extrêmement dangereux », l’ouragan Laura a atteint l’État américain de la Louisiane, ce jeudi, ont annoncé les services de météo américains, qui l’ont classé en catégorie quatre sur une échelle de cinq.

« L’ouragan extrêmement dangereux, Laura, de catégorie 4, a touché terre près de Cameron en Louisiane » avec des vents soufflant jusqu’à 240 kilomètres par heure, a indiqué le Centre national des ouragans (NHC), dans son dernier bilan diffusé à 1 heure (- heures GMT).

La Louisiane déjà traumatisée par Katrina

« L’ouragan Laura est très dangereux et s’intensifie rapidement. Ecoutez les responsables locaux. Nous sommes avec vous ! », a tweeté le président Donald Trump.

Hurricane Laura is a very dangerous and rapidly intensifying hurricane. My Administration remains fully engaged with state & local emergency managers to continue preparing and assisting the great people Texas, Louisiana, and Arkansas. Listen to local officials. We are with you! pic.twitter.com/x0JoijLUpb — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

Le vice-président Mike Pence, s’exprimant au cours de la convention républicaine, a exhorté les personnes concernées à « tenir compte des autorités nationales et locales ». « Mes prières sont avec vous ce soir. Notre gouvernement travaille en étroite collaboration avec les autorités des États qui seront touchés », a-t-il ajouté.

« Vous n’avez que quelques heures pour vous préparer et évacuer », a prévenu mercredi sur Twitter le gouverneur de Louisiane John Bel Edwards. Son Etat reste traumatisé par Katrina, un ouragan de catégorie 5, la plus élevée, qui avait inondé 80 % de la ville de La Nouvelle-Orléans et fait un millier de morts, il y a quinze ans presque jour pour jour.

You only have a few hours to prepare and evacuate for #HurricaneLaura. Wherever you are by noon is where you’ll have to ride out the storm. Be smart and be safe. #lagov #lawx #Laura pic.twitter.com/oAAkwGQsC6 — John Bel Edwards (@LouisianaGov) August 26, 2020

La Garde nationale déployée au Texas

Dans l’Etat voisin du Texas, déjà aux prises avec la pandémie de Covid-19, le gouverneur a exhorté les habitants à se mettre à l’abri. « Vos biens peuvent être remplacés, pas votre vie », a-t-il averti auprès de la chaîne Weather Channel. La Garde nationale a annoncé qu’elle avait mobilisé plus d’un millier de membres au Texas pour aider à répondre aux besoins, dont 20 avions et plus de 15 équipes chargées d’organiser des abris.

Parmi les villes potentiellement sur le passage du cyclone et placées sous ordre d’évacuation obligatoire se trouvaient Beaumont et Port Arthur, au Texas, qui ont déjà subi de lourds dommages à cause de l’ouragan Harvey il y a trois ans. La saison des ouragans dans l’Atlantique, qui dure officiellement du 1er juin au 30 novembre, s’annonce particulièrement intense cette année. Le Centre national des ouragans s’attend à 25 dépressions. Laura est déjà la douzième.