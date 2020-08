Joe Biden (76 ans) face à Donald Trump (73 ans). — SIPANY/SIPA - JAE HONG/SIPA

Il a dû mal à se décider : d’un côté, le président américain répète que Joe Biden est « endormi » et proche de la sénilité, de l’autre, il réclame un « test antidopage » avant de débattre avec le candidat démocrate, évoquant ses soupçons sur ses progrès.

Sans apporter le moindre élément tangible, le locataire de la Maison Blanche a assuré, dans un entretien au Washington Examiner, avoir été intrigué par l’amélioration des prestations de Joe Biden lors des primaires démocrates.

« Nous allons réclamer un test antidopage », a-t-il affirmé, s’étonnant de la performance de l’ancien vice-président lors du dernier débat face à Bernie Sanders en mars. Dispose-t-il d’éléments concrets pour appuyer ses dires ? « Tout ce que je peux vous dire, c’est que je suis bon pour voir ce genre de trucs », a répondu le président. « Je l’ai regardé pendant les débats avec tous ces gens (les autres candidats à l’investiture démocrate). Il était incompétent et, contre Bernie, il était normal. Comment cela peut-il s’expliquer ? »

La même contre Clinton

A l’automne 2016, en pleine campagne, le milliardaire républicain avait déjà tenu des propos similaires, évoquant l’hypothèse que son adversaire démocrate d’alors, Hillary Clinton, ait eu recours à des drogues. « Je pense que nous devrions nous faire dépister pour usage de drogues avant le débat », avait-il lancé lors d’un meeting de campagne dans le New Hampshire.

« Je ne sais pas ce qui se passe avec elle. Au début de son dernier débat, elle était toute remontée et à la fin, elle pouvait à peine rejoindre sa voiture », avait-il ajouté, moqueur. Le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden est prévu le 29 septembre. Les deux suivants auront lieu les 15 et 22 octobre.