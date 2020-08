Le scandale provoqué par sa participation à un dîner de gala en Irlande en dépit des restrictions sanitaires anti-coronavirus aura donc eu raison de lui. Le commissaire européen au Commerce, l’Irlandais Phil Hogan, a démissionné mercredi soir ne pouvant plus faire face à la pression qui s’intensifiait depuis plusieurs jours. Ce poids lourd de la politique irlandaise n’aura donc pas réussi à apaiser l’indignation dans son pays malgré ses excuses répétées et ses proclamations de bonne foi.

« Il devenait de plus en plus clair que la controverse concernant ma visite récente en Irlande commençait à détourner l’attention de mon travail comme commissaire européen et discréditerait mon travail dans les mois clés à venir », marqués notamment par les difficiles négociations sur un accord post-Brexit avec le Royaume-Uni, a expliqué Phil Hogan dans un communiqué. Il en a profité pour renouveler ses excuses, se défendant cependant une nouvelle fois d’avoir violé les règles sanitaires. « Il est important de dire que je n’ai pas enfreint la loi. Comme représentant public, j’aurais dû être plus rigoureux dans mon respect des consignes Covid », a-t-il insisté.

Tonight Commissioner @PhilHoganEU submitted his resignation. I respect his decision. I am grateful for his work as a Trade Commissioner and a member of my team. https://t.co/xPcdLX3kmy