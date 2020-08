Le parlementaire Lam Cheuk-ting (à gauche) avec la figure de l'opposition Jimmy Lai lors d'un rassemblement pour la démocratie, à Hong Kong le 31 décembre 2018. — Vincent Yu/AP/SIPA

Malgré les critiques internationales, Pékin continue sa reprise en main musclée de Hong Kong. Deux parlementaires de l’opposition hongkongaise ont été arrêtés mercredi pour leur participation à une des manifestations prodémocratie de l’été 2019. Lam Cheuk-ting et Ted Hui ont été interpellés au petit matin à leur domicile, selon leur Parti démocrate. Une source au sein de la police a confirmé leur arrestation, ainsi que celle de 14 autres personnes.

La police laisse faire les triades

Une publication sur la page Facebook de Lam Cheuk-ting indique qu’il a été arrêté car « soupçonné d’avoir participé à une émeute le 21 juillet » 2019. Ce jour-là, l’élu et des dizaines de manifestants avaient été brutalement attaqués dans la ville de Yuen Long par des partisans du gouvernement, dont certains sont soupçonnés d’appartenir aux triades. La police avait tardé à arriver et certains policiers avaient été filmés en train de laisser partir des agresseurs armés. Cela avait contribué à nourrir la méfiance de la population à l’égard des forces de l’ordre, qui fut pendant des mois l’un des ferments de la contestation sans précédent depuis la rétrocession en 1997.

Une arrestation filmée

Lam Cheuk-ting a aussi été inculpé pour « conspiration en vue de provoquer des dégradations sur une propriété et obstruction à la justice », selon son parti. Le bureau de Ted Hui a également diffusé une vidéo de son arrestation, au cours de laquelle des policiers indiquent qu’il est poursuivi notamment pour tentative d’obstruction à la justice. Il a été emmené menotté. Son parti a précisé que son arrestation était également liée à une manifestation le 6 juillet 2019.

Lam Cheuk-ting et Ted Hui siègent dans l’opposition au sein du Conseil législatif (LegCo, Parlement local), où ils n’hésitent pas à critiquer frontalement les autorités chinoises et hongkongaises. Une dizaine de figures du mouvement prodémocratie s’est vue interdire en juillet de se présenter aux prochaines élections au LegCo. Plus de 9.000 personnes ont été arrêtées à Hong Kong depuis juin 2019.