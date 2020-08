Le sénateur Flavio Bolsonaro, fils du président brésilien, à Brasilia le 22 octobre 2019. — Eraldo Peres/AP/SIPA

Jair Bolsonaro a beau minimiser la pandémie de coronavirus, celle-ci n’épargne pourtant pas sa famille. Le fils aîné du président brésilien, le sénateur Flavio Bolsonaro, a annoncé mardi avoir été diagnostiqué positif et être asymptomatique. C’est le 4e membre de la famille Bolsonaro testé positif au Covid-19.

Testei positivo para covid-19. Estou bem, sem sintomas e tratando em casa com hidroxicloroquina e azitromicina. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio e orações! — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) August 25, 2020

L’hydroxychloroquine comme traitement

« Je me sens bien et n’ai pas de symptômes », a annoncé dans un tweet l’élu de 39 ans. « Je me soigne à la maison avec de l’hydroxychloroquine et de l’azitromycine », un antibiotique, a-t-il ajouté. Un traitement dont son père a été l’infatigable promoteur depuis le début de la pandémie en mars au Brésil, en dépit du fait que diverses études scientifiques ont prouvé son inefficacité contre le Covid-19.

Le coronavirus est particulièrement virulent au Brésil. Il y a fait plus de 115.000 morts, le 2e bilan le plus meurtrier au monde derrière celui des Etats-Unis. Jair Bolsonaro, 65 ans, a été testé positif en juillet après avoir refusé de porter le masque et régulièrement ignoré les règles de distanciation physique avec des foules de supporteurs. La Première dame Michelle Bolsonaro, 38 ans, a été testée positive fin juillet, et la semaine dernière le dernier fils du président, Jair Renan, 22 ans, également.