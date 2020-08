C’est une histoire qui finit bien. Une petite fille, emportée au large alors qu’elle se baignait à proximité de ses parents sur une plage d’Antirion, une ville du golfe de Corinthe, a pu être sauvée par un ferry qui a détourné sa trajectoire pour lui venir en aide.

L’enfant, âgée entre 4 et 5 ans, était sur une bouée licorne, de celles qui fleurissent sur les plages ces derniers étés, lorsqu’un coup de vent l’aurait rapidement emportée au large, rapporte Sud Ouest.

When a young girl on an inflatable unicorn was swept out to sea, her parents informed the port authorities and the captain of the "Salaminomachos" ferry boat found and rescued the child! 😲🚤🦄#viralhog #unicornfloat #rescueboat #Greece pic.twitter.com/FJ9FFCXQit