Greta Thunberg va un peu moins arpenter les estrades du monde entier pour défendre la cause du climat. Après avoir pris une année sabbatique à la sortie du collège, la jeune égérie suédoise a annoncé lundi retrouver les bancs de l’école.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI