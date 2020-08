PARC AQUATIQUE Epicentre de l’épidémie, Wuhan a été coupée du monde pendant 76 jours entre janvier et avril

Des milliers de personnes rassemblées pour une fête à Wuhan, le 15 août 2020. — STR / AFP

La Chine a défendu ce jeudi l’organisation de cette méga-fête techno dans un parc aquatique bondé de Wuhan, d’où l’épidémie est partie, saluant une « victoire » contre le coronavirus.

Des photos et vidéos de l’AFP montrant d’un grand rassemblement de centaines de baigneurs en maillot de bain, dansant côte à côte au son d’une musique électronique et sans masque, ont été très partagées sur les réseaux sociaux. La Chine est le premier pays à avoir recensé des cas de Covid-19 fin 2019 à Wuhan. Mais l’épidémie a depuis été endiguée dans le pays, grâce à de stricts confinements, au port généralisé du masque et au suivi des contacts. Aucun mort n’est ainsi à déplorer depuis mi-mai.

Une ville coupée du monde

Les images du parc aquatique Maya Beach, prises le week-end dernier, ont toutefois suscité l’incompréhension ou l’étonnement d’une partie des internautes en Europe ou aux Etats-Unis, où le coronavirus continue de faire de nombreuses victimes. La vidéo de l’AFP a accumulé plus de 16 millions de vues depuis sa diffusion.

Ce spectacle dans le parc aquatique « montre que Wuhan a remporté une victoire stratégique dans sa lutte contre l’épidémie », a estimé jeudi Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, en réponse à une question. « J’ai vu l’article de l’AFP. Apparemment les Européens et les Américains ont été très surpris » en voyant ces images, a-t-il souligné lors d’un point presse régulier, disant espérer que les médias étrangers « rapportent la situation réelle » en Chine.

Wuhan a été coupée du monde pendant 76 jours entre janvier et avril. Mais la grande majorité des 11 millions d’habitants ont été testés lors d’une massive campagne de dépistage et ont progressivement repris une vie normale. De nombreux parcs aquatiques et piscines ont déjà rouvert dans toute la Chine.