Une femme portant un masque à Kiev, en Ukraine, le 20 août 2020 — SOPA Images / SIPA/SIPA

L’Ukraine a enregistré 2.134 nouveaux cas de coronavirus et 40 décès jeudi, un « record » selon les autorités, pour qui la situation « s’est aggravée substantiellement ».

Parmi les nouveaux malades, il y a 100 enfants et 160 membres du personnel médical, a précisé le ministre de la Santé, Maxime Stepanov. Le nombre le plus important de cas a été recensé dans cinq régions de l’ouest du pays, ainsi que dans celles de Kharkiv (est) et Odessa (sud) et à Kiev, la capitale.

Négligence des mesures de prévention

La progression de l’épidémie s’est accélérée considérablement ces dernières semaines en Ukraine, où le seuil de 1.000 nouveaux cas par jour a été dépassé fin juillet et celui de 1.500 cas il y a une semaine.

Les autorités ont maintes fois mis en cause la négligence des mesures de prévention, dont le port du masque et le non-respect de la distanciation, après l’allégement graduel entamé en mai du sévère confinement mis en place dès mars.

Les dirigeants accusés de n’avoir rien fait pour préparer le système de santé

De leur côté, les critiques accusent les dirigeants du pays, à commencer par le président Volodymyr Zelensky, de négliger eux-mêmes les mesures de prévention lors d’apparitions publiques et de n’avoir rien fait pour préparer le système de santé publique national, en ruines, à l’accélération de la pandémie.

Au total, cette ex-république soviétique a enregistré depuis le début de la pandémie 98.537 cas de Covid-19, dont 2.184 mortels, pour environ 40 millions d’habitants.