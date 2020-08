Illustration coronavirus à Dusseldorf (Allemagne) — Martin Meissner/AP/SIPA

L’Allemagne a enregistré au cours des dernières 24 heures 1.707 nouveaux cas d’infection au coronavirus, un niveau qui n’avait plus été atteint depuis le mois d’avril, selon des chiffres officiels publiés jeudi.

Ces statistiques de l’institut de veille épidémiologique RKI, qui portent à 228.621 le nombre total de cas depuis le début de la pandémie, confirment un peu plus la recrudescence des contaminations observée dans le pays ces dernières semaines. Toutefois jusqu’ici, le nombre de nouveaux cas quotidiens restait comparable à ceux enregistrés durant le mois de mai, qui avait vu un début de reflux de l’épidémie.

Dix nouveaux décès liés à la pandémie au cours des dernières 24 heures

Avec 1.707 nouveaux cas, le pays retrouve les niveaux de fin avril, une période alors encore considérée comme le pic de la pandémie. Le record pour le pays est à un peu plus de 6.000 début avril.

Dans le même temps, l’Allemagne a enregistré dix nouveaux décès liés à la pandémie au cours des dernières 24 heures, portant leur nombre total à 9.253.

Les autorités multiplient les mises en garde face à la remontée des cas de contaminations, liées en grande partie au retour de nombreux touristes allemands de l’étranger.

« Doublement des (nouveaux) cas » observés en moyenne chaque jour

Cette situation a conduit le gouvernement à déclarer pratiquement toute l’Espagne et une partie des Balkans, des zones prisées des vacanciers allemands, comme zones à risque, et à imposer tests et quarantaines au retour.

« Le doublement des (nouveaux) cas » observés en moyenne chaque jour « dans toute l’Allemagne ces trois dernières semaines » constitue une « évolution qui ne devrait pas se poursuivre mais que nous devrions au contraire juguler », vient ainsi prévenu la chancelière Angela Merkel.

Dans le même temps, certains experts font valoir que la forte hausse du nombre de tests pratiqués dans le pays contribue à expliquer la progression des cas d’infection.