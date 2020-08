Facebook sévit contre les illuminés de QAnon, Trump refuse de les désavouer

Des supporteurs de Donald Trump, le 15 août à Portland, avec un drapeau «Q» de la mouvance QAnon. — Abigail Dollins / Statesman Jour/SIPA

Ils sont persuadés que Donald Trump protège le monde des élites satanistes et pédophiles du « Deep state » (Etat profond). Mercredi, Facebook a annoncé avoir banni ou imposé des restrictions à des milliers de comptes d’extrême droite notamment liés à la mouvance « QAnon », un ensemble de théories conspirationnistes essentiellement propagées par des partisans du président américain. Qui a refusé de désavouer le mouvement, disant « apprécier » ces soutiens, alors qu’une candidate surfant sur cette vague a remporté une primaire en Géorgie et devrait être élue au Congrès en novembre.

« Nous avons vu croître des mouvements qui, même s’ils n’organisent pas directement de violences, célèbrent des actes violents, montrent qu’ils ont des armes et suggèrent qu’ils vont les utiliser, ou ont des fans susceptibles de comportements violents », explique le groupe californien dans un communiqué. Facebook s’attaque aussi à des « groupes anarchistes qui encouragent la violence dans les manifestations » et à des milices basées au Etats-Unis.

Les utilisateurs pourront continuer à publier des contenus qui soutiennent QAnon, tant qu’ils n’enfreignent aucun règlement de la plateforme, qui va « restreindre leur capacité à s’organiser ». Le géant des réseaux sociaux a retiré près de 800 groupes, 100 pages et 1.500 publicités directement liés à ce mouvement sur sa plateforme principale. Il a aussi pris des mesures pour réduire la portée de plus de 10.000 comptes sur Instagram et de près de 2.000 groupes et 440 pages sur Facebook, comme limiter les recommandations, les rétrograder sur les fils d’actualité, les rendre plus difficiles à trouver, les empêcher de faire de la pub ou vendre des produits. Twitter avait déjà sévi fin juillet.

Trump « connaît mal » le mouvement mais « apprécie » son soutien

QAnon est né sur 4chan, un forum anonyme réputé pour ses réseaux d’extrême droite et son rôle dans la propagation d’idées conspirationnistes en 2017. Un mystérieux utilisateur qui se présente sous le nom « Q Clearance Patriot », une référence au niveau de sécurité « Q » qui permet à un employé du gouvernement américain d’accéder à des informations top-secret. Il publie une série de messages cryptiques affirmant, pour résumer, que Donald Trump va, avec le soutien des militaires, sauver l’Amérique du « Deep state », ces forces politiques et financières qui, selon lui, tireraient les ficelles dans l’ombre depuis des dizaines d’années. Et dont feraient partie les Clinton, les Obama, les Rothschild et d’autres membres de l’élite mondiale.

"I understand they like me very much, which I appreciate."

"These are people that love our country."

— Trump on QAnon



The FBI has identified QAnon as a violent domestic terrorism threat. https://t.co/UnS7kZz5u0 pic.twitter.com/L2oKu3a2YB — Pod Save America (@PodSaveAmerica) August 19, 2020

« Je connais mal (le mouvement), mais de ce que je comprends, ils m’aiment beaucoup, et j’apprécie ça », a répondu Donald Trump en conférence de presse.

« Selon eux, vous protégez le monde d’une secte cannibale et pédophile », le relance une journaliste. « Est-ce que c’est une mauvaise chose ? », répond le président américain. Qui avait également félicité la veille la victoire d’une candidate se disant « fièrement islamophobe ». A moins de trois mois de la présidentielle, Donald Trump se recentre plus que jamais sur ses supporteurs les plus fervents.