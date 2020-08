Des pompiers luttent contre le Carmel fire, un incendie qui ravage le sud de la région de San Fancisco, le 19 août 2020 — Nic Coury/AP/SIPA

La Californie face à des conditions infernales. Les pompiers combattaient mercredi des centaines d’incendies à travers un Golden state en proie à une vague de chaleur historique, où des milliers de personnes ont été obligées de fuir leurs maisons. Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré l’état d’urgence afin de débloquer des fonds pour les soldats du feu.

At least 1,000 acres have burned in San Mateo and Santa Cruz counties in the CZU August Lightning Complex Fire. One person has been injured and at last check no structures have burned. We are live at 11 on @abc7newsbayarea pic.twitter.com/0pKF4Hgd9v — J.R. Stone (@jrstonelive) August 19, 2020

Smoke and Ash in San Jose CA from fires in California pic.twitter.com/Vxqa2leEdL — RyanPlanes (@RyanPlanes) August 19, 2020

Végétation calcinée, voitures et habitations ravagées par les flammes : les feux ont dévoré plus de 20.000 hectares dans la région ces derniers jours selon les autorités. « Nous sommes actuellement en train de lutter contre 367 feux », a tweeté Newsom. « La foudre a frappé 10.849 fois en Californie au cours des dernières 72 heures et (l’Etat a connu) des RECORDS MONDIAUX de chaleur », a-t-il ajouté.

CA has experienced 10,849 lightning strikes in the last 72 hours and WORLD RECORD heat temperatures.



We’re currently battling 367 known fires.



Grateful for our firefighters, first responders, and everyone on the frontlines protecting Californians during this time. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 19, 2020

La Silicon Valley encerclée

Des milliers de personnes ont dû être évacuées à quelques kilomètres au nord et au sud de San Francisco, où sévissent deux des plus grands brasiers répertoriés par les pompiers : le « SCU Lightning Complex » et le « LNU Lighning Complex » qui englobent plusieurs feux s’étant déclarés depuis lundi, notamment dans la région de Santa Cruz.

Santa Cruz, CA - Red sun is top right, can stare at it without eyes hurting. Thin sliver of blue is the only sliver of air, all the rest is thick red forest fire smoke. Light snowfall of ash is consistent#SantaCruzMountains #CaliforniaFires #CALFIRE pic.twitter.com/8WAGiEn4YF — Garrett Stephens (@gar_step) August 19, 2020

Les flammes se propageant sur les routes et l’explosion de conduites de gaz dans plusieurs habitations ont forcé des résidents de la commune de Vacaville à fuir précipitamment, certains en pyjama. Plusieurs personnes ont souffert de brûlures en partant.

« Si l’on vous demande d’évacuer, veuillez le faire en toute sécurité », a exhorté la police de la ville de 100.000 habitants, proche de Sacramento, sur Twitter. « Presque toutes nos unités d’intervention sont mobilisées pour évacuer, protéger les résidents et combattre les feux. »

54,4°C dans la Vallée de la Mort

Le gouverneur Gavin Newsom avait annoncé mardi l’état d’urgence pour « s’assurer de la disponibilité des ressources vitales pour combattre » ces incendies, « exacerbés par les effets de la canicule historique sur la côte ouest et de vents soutenus ». Newsom a précisé que les Etats du Nevada, de l’Arizona et du Texas allaient envoyer des pompiers en renfort pour aider la Californie.

L’Etat connaît depuis une semaine une vague de chaleur sans précédent, la vallée de la Mort ayant enregistré dimanche une température record de 54,4°C, ce qui pourrait devenir, en cas d’homologation, la troisième température la plus chaude jamais enregistrée sur Terre.

Timelapse footage captured a severe tropical storm that battered parts of northern California, as lightning illuminated the sky over Pacifica and officials issued a red flag fire warning. https://t.co/99IKWmmAyG pic.twitter.com/WGm8LZ9dxj — ABC News (@ABC) August 19, 2020

Près de 30.000 foyers californiens se retrouvent par ailleurs privés de courant, selon le site Poweroutage.us, de nombreuses installations électriques souffrant de surchauffe. Plusieurs incendies ont aussi été enregistrés dans le Colorado, où un temps chaud et sec alimentait les flammes.