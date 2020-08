La terre a violemment tremblé aux Philippines. Un séisme de magnitude 6,6 a frappé ce mardi le centre du pays, faisant au moins un mort et endommageant des bâtiments et des routes. Le tremblement de terre, s’est produit à 8 h 03 (2 h 03 en France) à 68 kilomètres de la ville de Masbate, sur l’île éponyme, et à 10 km sous la surface terrestre, a précisé le centre américain de géologie USGS.

« Il était très fort » et « il y a beaucoup de maisons endommagées », a déclaré Antonio Clemente, le sergent-chef de Cataingan, une ville d’environ 50.000 habitants située à plusieurs kilomètres de l’épicentre dans la mer de Samar. Christopher Decamon, journaliste dans une radio locale, a affirmé avoir vu les secouristes retirer le corps d’un homme des décombres d’une maison de trois étages en périphérie de Cataingan alors que son épouse a réussi à en sortir indemne. La police a confirmé le décès.

Jusqu’à présent, aucune autre victime n’est à déplorer mais les opérations de recherche et de secours étaient toujours en cours mardi après-midi.

Meanwhile, these photos were taken at Brgy. Quezon in Uson, Masbate following the magnitude 6.5 earthquake. #EarthquakePH pic.twitter.com/8aDzLnzpdx