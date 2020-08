CATASTROPHE L'imposant navire marchand bleu et blanc Calao, affrété par l'armée française, apporte notamment de la farine, du blé, ou encore des médicaments

Le navire français arrivé à Beyrouth apporte plusieurs tonnes de matériel pour venir en aide à la capitale du Liban après l'explosion — Hassan Ammar/AP/SIPA

Le bateau roulier français Calao s’est amarré lundi à Beyrouth, transportant 1.000 tonnes d’aide humanitaire et des matériaux de construction pour aider le Liban, meurtri par une gigantesque explosion dans le port de la capitale le 4 août. Cette aide s’ajoute à celle arrivée vendredi dernier à bord du porte-hélicoptères français Le Tonnerre.

L’imposant navire marchand bleu et blanc, affrété par l’armée française, a apporté de la farine, du blé, des médicaments, mais également du verre, des bulldozers et des tractopelles pour aider aux travaux de déblaiement, a indiqué aux journalistes une responsable de l’ambassade de France au Liban.

Florence Parly demande que l’aide française soit distribuée de façon « transparente »

Cette aide sera « directement distribuée à des ONG libanaises soigneusement choisies », a-t-elle ajouté, précisant toutefois que l’opération s’effectuait en coopération avec l’armée libanaise.

Un incendie a provoqué le 4 août une forte déflagration dans un entrepôt du port de Beyrouth où avait été stockée une énorme quantité de nitrate d’ammonium. L’explosion, qui a quasi rasé le port et ravagé des quartiers entiers de la capitale libanaise, a tué au moins 177 personnes et blessé plus de 6.500 autres.

En visite à Beyrouth vendredi dernier, la ministre française des Armées, Florence Parly, a réclamé que l’aide française soit distribuée de façon « transparente ».

Macron exhorte les autorités à engager des réformes structurelles

Le président Emmanuel Macron, en déplacement dans la capitale libanaise après le drame, avait déjà promis une aide immédiate aux Libanais et exhorté les autorités à engager des réformes structurelles pour pouvoir bénéficier de financements internationaux cruciaux pour une relance de l’économie, en plein effondrement depuis plusieurs mois.

Lors d’une conférence internationale co-organisée par la France et l’ONU le 9 août, plus de 250 millions d’euros ont été levés pour aider les Libanais et la société civile après l’explosion.