Manifestation en Biélorussie le 17 août 2020 — Sergei GAPON / AFP

Des milliers de partisans de l’opposition en Biélorussie se sont rassemblés lundi soir pour une nouvelle manifestation qui a suivi une journée tendue pour le président Alexandre Loukachenko, chahuté dans une usine et confronté à un mouvement de grève qui s’amplifie.

Au moins 5.000 personnes ont manifesté dans la soirée à Minsk, la capitale, aux cris de « Va-t-en ! » adressés au chef de l’Etat, au pouvoir depuis 1994 et réélu pour un sixième mandat avec 80 % des voix lors d’une élection présidentielle très contestée le 9 août dernier.

Soutien à à Pavel Latouchko, ancien ministre de la Culture

L’opposition, qui a tenu dimanche le plus grand rassemblement de l’histoire du pays avec plus de 100.000 participants, dénonce des fraudes massives et réclame que le pouvoir soit transféré à sa cheffe de file Svetlana Tikhanovskaïa, réfugiée en Lituanie. Elle s’est dite lundi prête à « assumer ses responsabilités ».

Les manifestants rassemblés lundi soir à Minsk ont scandé le nom de « prisonniers politiques » devant l’un des centres de détention de la capitale, exigeant leur libération. Ils ont aussi exprimé leur soutien à Pavel Latouchko, ancien ministre de la Culture et directeur du théâtre académique d’Etat, limogé lundi pour avoir appelé publiquement à de nouvelles élections et au départ d'Alexandre Loukachenko. Selon les médias biélorusses, plusieurs membres de sa troupe ont démissionné par solidarité.

Les soutiens aux revendications de l’opposition se sont multipliés toute la journée de lundi, surtout à travers des grèves dans plusieurs entreprises et dans des secteurs industriels vitaux pour l’économie du pays. « Nous appelons tous les collectifs de travailleurs à se joindre à la grève illimitée exigeant la démission d’Alexandre Loukachenko », a déclaré l’équipe de campagne de Svetlana Tikhanovskaïa.

Faceà-face tendu devant l'usine de fabrication de tracteurs MZKT

Un face-à-face tendu a opposé Alexandre Loukachenko aux ouvriers de l’importante usine de fabrication de tracteurs (MZKT) de Minsk, qui lui criaient « Pars ! » alors qu’il prononçait un discours puis répondait à des questions.

Devant l’usine MZKT, où Alexandre Loukachenko était arrivé en hélicoptère, un rassemblement avait réuni plusieurs centaines de protestataires, brandissant le drapeau rouge et blanc de l’opposition et lançant des slogans hostiles.

Les grèves ont aussi touché l’emblématique usine de tracteurs MTZ, dont la production est exportée dans toute l’ex-URSS et qui fait la fierté du pays, et le producteur de potasse Belaruskali, source de revenus majeure pour la Biélorussie.

Loukachenko a répété qu’il ne comptait pas abandonner le pouvoir

Défiant, Alexandre Loukachenko a répété qu’il ne comptait pas abandonner le pouvoir. « Jamais je ne ferai quoi que ce soit sous pression », a-t-il déclaré : « Tant que vous ne me tuerez pas, il n’y aura pas d’élections ».

Il a nuancé en se disant prêt à organiser une nouvelle élection après l’adoption d’une nouvelle Constitution, sans donner de détails : « Soumettons-la par référendum, adoptons la Constitution et je vous transmettrai le pouvoir (…) Mais pas sous la pression et pas par la rue ».

La base électorale du président s'ébrèche

Depuis le scrutin du 9 août qui l’a vu jeter en prison plusieurs de ses concurrents, empêcher l’accès des bureaux de vote aux observateurs indépendants puis brutalement réprimer les manifestations, Alexandre Loukachenko a de nombreuses fois rejeté l’idée d’un départ. Mais les grèves touchant les usines d’Etat sont un signe que la base électorale habituelle du président âgé de 65 ans s’ébrèche.

Après l’élection, quatre soirées de manifestations ont été matées par les forces antiémeutes, faisant au moins deux morts, des dizaines de blessés et plus de 6.700 arrestations. Selon le ministère de l’Intérieur, 122 personnes étaient toujours en détention lundi.