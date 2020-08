Grosse soirée à Wuhan — AFP

Non mais ça va, on ne vous dérange pas trop ? Des milliers de Chinois ont bravé les plus élémentaires gestes barrières à Wuhan, épicentre du coronavirus, lors d’une méga fête techno dans un parc aquatique qui faisait des remous ce lundi sur les réseaux sociaux.

Certes, la Chine, où le Covid-19 a fait son apparition à la fin de l’an dernier, a largement maîtrisé le virus depuis, avec à peine quelques dizaines de nouveaux cas quotidiens signalés ces derniers jours par les relevés officiels.

La fête de trop

La métropole de Wuhan (centre), coupée du monde pendant 76 jours entre janvier et avril, a elle aussi repris progressivement une vie normale après avoir été la première ville de la planète mise en quarantaine pour cause de coronavirus. Le week-end dernier, le Maya Beach Water Park était ainsi rempli à ras bord de fêtards en maillot de bain, dansant étroitement côte à côte au son d’une musique électronique - et visiblement sans aucun masque à l’horizon.

L’établissement a rouvert ses portes en juin et limite l’affluence à 50 %, d’après les médias locaux. Le billet d’entrée est également réduit de 50 % pour les femmes. De nombreux participants barbotaient dans une grosse bouée orange, seuls ou à plusieurs.

Indignation et reprise touristique

Les images diffusées ont suscité des commentaires acerbes sur les réseaux sociaux, alors que le Covid-19 a contaminé plus de 21 millions de personnes à travers le monde, dont plus de 766.000 mortellement.

Si beaucoup de Chinois continuent à limiter leurs déplacements et à porter le masque en public, la ville de Wuhan cherche à relancer son économie gravement affectée par l’épidémie en début d’année. La province dont elle est la capitale, le Hubei, qui n’a pas connu de nouveaux cas de contamination depuis mai, offre ainsi des entrées gratuites dans 400 sites touristiques.